1 января 1997 года, 25 лет назад, в эфир начала выходить Телевизионная служба новостей на телеканале 1+1. По случаю праздника 1 января ТСН провела праздничный эфир, наполненный теплыми воспоминаниями и интересными фактами в эксклюзивных сюжетах.

Так же, как и 25 лет назад, выпуск вела Алла Мазур, которая вспоминает, что изначально ТСН имел прогрессивный западный стиль откровенного разговора со зрителями.

"Для меня первое января этого года – особенное. Ровно 25 лет назад я выпила утренний кофе, взяла ланч-бокс и уехала на 1+1 готовить и вести первый в истории выпуск ТСН. Я к тому времени уже имела опыт работы репортером и телеведущей. Приглашение состоялось очень просто – позвонил Александр Ткаченко и сказал: "Не хочешь ли ты вести новости на 1+1". Я не задумываясь сказала "да", с чего и началась наша история, – вспоминает Алла Мазур. – Мы начинали с мечтой, что эти новости станут любимыми новостями украинцев. В большой степени – так и произошло. Я поздравляю всех своих коллег, которые эти 25 лет вкладывали свой талант и свою любовь в это наше общее дитя: Телевизионную службу новостей. И благодарю вас, наших зрителей, что приглашаете нас в свой дом каждый день. Что делитесь наболевшим и сокровенным. Что хвалите и ругаете, но никогда не остаетесь равнодушными. Мы стараемся: спасать, защищать, предостерегать, строить, помогать, побеждать в информационной войне с врагом", – прокомментировала Алла Мазур.

Специально для праздничного выпуска восстановили заставку, титры и графику 1997 года, воспроизвели первую новостную студию ТСН: простой стол, стоявший перед камерой, распечатанный баннер для фона, зеленый проводной телефон и тот же жакет, в котором телеведущая вела первый эфир и хранит его по сей день. Интересно, что зрители в выпуске смогли сравнить первую студию ТСН с современной и технологической студией. Зрителям продемонстрировали невероятные технологические эффекты, которые позволяет производить студия ТСН – дополненная объемная реальность, кинетические и визуальные эффекты, объемное изображение на экранах. В одном из сюжетов Алла Мазур провела экскурсию по первому аппаратно-студийному комплексу в Киевском телецентре, который в народе называют "карандашом" из-за архитектурной формы.

На какую технику снимали и как монтировали сюжеты, как режиссеры использовали линейный монтаж для подготовки сюжетов, сколько весила первая камера, когда у ТСН появились ПТС - ровесница ТСН, 25-летняя журналистка Елена Гущик спросила журналистов, операторов и режиссеров монтажа в специальном сюжете.

За 25 лет около 200 тысяч украинцев стали героями сюжетов ТСН. В специальном репортаже Александры Митиной показали первых героев ТСН 1997 года: столичного учителя, который рассказал, как полгода накапливал средства на покупку штанов, и Виктора Ищука - премьера национальной оперы Украины. Как изменилась их жизнь за четверть века – тоже рассказали в материале.

В финале выпуска в специальном сюжете вспомнили коллег по ТСН, которые создавали новости, и которых уже нет с нами – Олесь Терещенко, Игорь Слисаренко, Александр Кривенко, Александр Вештак, Андрей Квятковский, Маша Адамская, Олег Тудан, Игорь Соломатин, Анатолий Кузьменко, Марина Боднар, Олег Задоянчук, Елена Несмиян. Показали и как выглядели журналисты, которые 25 лет назад родились или были совсем маленькими.

Напомним, в этом году Телевизионная служба новостей отмечает 25 лет. Один из первых современных новостных проектов Украины призван профессионально, объективно и беспристрастно информировать зрителей обо всех актуальных событиях в стране и мире. ТСН является одной из наиболее популярных и авторитетных новостных служб Украины с впечатляющей историей, а ведущие Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская получили большое доверие и любовь телезрителей и являются частыми гостями на экранах в домах украинцев по всему миру.