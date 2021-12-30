По мнению многих специалистов и потребителей светодиодные настольные лампы являются одним из лучших и наименее опасных для зрения человека источников света. Такие приборы работают максимально долго - срок службы может составлять более 50000 часов.

Почему важно позаботиться о безопасности настольной лампы для глаз? Возможно, гораздо более важным критерием подбора светильника являются другие параметры, например, дизайн прибора или его цена?

От качества светильника, т.е. его характеристик и их соответствия нормам, зависит не только комфорт пользователя, но и здоровье органов зрения, нервной системы и организма в целом. Неправильно выбранная лампа может стать причиной быстрой утомляемости, снижения работоспособности, повышения раздражительности, появления рези и боли в глазах. Результатом частой работы при плохом освещении становится ухудшение остроты зрения, стрессы, потеря мотивации и пр.

О том, что нельзя читать при слабом освещении, многим людям известно с раннего детства. Об этом предупреждают заботливые родители, внимательные учителя, медработники. Но для обеспечения максимальной безопасности глаз мало позаботиться о силе освещения. На комфорт органов зрения оказывают влияние и другие параметры света, например, мощность светильника, цвет излучения. Не менее важно подобрать лампу по размерам, функциональности и комплексу технических особенностей.

Как настольный светильник воздействует на глаза работающего за столом человека? Лампа нужна не просто для того, чтобы освещать рабочую зону и размещенные на ней предметы. Ее свет непосредственно воздействует на структуры глаза. лучший свет для органов зрения - дневной, естественный. При его отсутствии необходимо стремиться к созданию максимально приближенной обстановки, т.е. использовать светильники, транслирующие дневной теплый свет. Подбирайте устройство по спектру, цветовой температуре, мощности - эти параметры должны быть наиболее приближены к аналогичным характеристикам дневного света.

Если параметры света сильно отличаются от эталонных, то могут возникнуть такие проблемы, как сухость глаза или, наоборот, слезоточивость. Органы зрения быстро утомляются, возникает дискомфорт, нередко появляются болевые ощущения.

Как не ошибиться при выборе безопасной светодиодной лампы

Светодиодные настольные светильники - лучшее решение для создания комфортного освещения рабочей зоны. Внимательно изучайте указанные на упаковке характеристики ламп и осветительных приборов. Оптимальный показатель мощности представлен в диапазоне от 300 до 400 Люмен. Световой поток такой силы позволяет хорошо осветить поверхность рабочего стола и предметов на ней, но не окажет негативного воздействия на зрение.

Если посмотреть на включенную настольную лампу, то можно увидеть, что ее свет освещает столешницу неравномерно. Чем шире угол обзора, тем больше будет рассеянного света, что дает возможность обеспечить наибольший комфорт для глаз и снизить риск возникновения быстрой усталости.

Температура свет, наиболее приближенная к показателям естественного освещения - 4000 Кельвинов. Выбирайте светильники с такими параметрами для того, чтобы предотвратить раздражение глаз и снизить нагрузку на органы зрения.

Не стоит полностью полагаться на возможности потолочного освещения, даже если оно подобрано в соответствие со всеми нормами и стандартами. Для работы за письменным столом, чтения, настольных игр обязательно приобретите настольную лампу. Такие приборы можно подобрать в разных ценовых категориях и в разном дизайне. Изучите предложения на сайте Евросвет и найдите свой идеальный светильник уже сейчас.