Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ЧАО "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Соответствующее решение Комиссии №45 от 27 января 2022 года было опубликовано на сайте.

"Мы гордимся тем, что транзакционный банк IBOX BANK стал первым украинским банком, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса. Наш банк уже несколько месяцев успешно принимает платежи в пользу казино, которые получили лицензию КРАИЛ. С получением этой лицензии IBOX BANK намерен занять и удерживать лидирующую позицию на рынке услуг в сфере азартных игр, предложив первыми для наших клиентов весь спектр сервиса, необходимый для успешной работы, а также задать самые высокие стандарты по предоставляемым услугам", – прокомментировал председатель правления АО "АЙБОКС БАНК" Петр Мельник.

Также он сообщил, что акционеры "АЙБОКС БАНК" приняли решение направить прибыль за 2020-2021 гг. на увеличение уставного капитала банка с 479,041 млн грн до 760,402 млн грн путем повышения номинальной стоимости акций.