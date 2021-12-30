Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие сферы жизни и деятельности человека. Болезнь заставила пересмотреть отношение к работе, учебе, общению, совершению покупок. Большая часть привычной жизни мгновенно перенеслась в онлайн, что вызвало немало недовольства со стороны представителей всех стран. Сегодня люди научились жить в новых условиях и получать выгоду от изменившихся обстоятельств. Затронули они и медицинскую сферу. Но и в обновленных условиях она продолжает функционировать в полную силу.

Медицинское страхование - одно из новшеств последних лет в Украине. Как повлияла на него пандемия? Можно ли пользоваться уже оформленными полисами в режиме постоянной угрозы COVID-19 и оформлять новые договора?

Как и в доковидные времена медицинская страховка работает и полностью выполняет обозначенные в договоре функции. Полис по прежнему работает и помогает украинцам получать своевременную квалифицированную помощь с минимальными затратами денег, времени, нервов.

Что же изменилось? В первую очередь сфера медицинского страхования, как и многие другие отрасли, частично перешла в онлайн режим работы. Это ни в коем случае не затрудняет контакт между пациентом, врачом и СК. Наоборот, теперь решать многие вопросы стало гораздо проще.

Что делать пациенту при наступлении страхового случая? Немедленно связаться с медицинским ассистансом. Это можно сделать по телефону, через мессенджер, мобильное приложение. На дальнейших этапах все осталось по-прежнему. Медицинские координаторы определят направление помощи и предложат оптимальные пути ее получения. Одна из новых возможностей - получение дистанционной помощи специалиста (телемедицинская консультация). Это отличная возможность получить профессиональную помощь и избежать нежелательных контактов, от которых сложно уклониться в медицинском учреждении.

Среди приятных и удобных новшеств - медицинская страховка онлайн. Теперь для заключения договора страхования нет необходимости лично посещать офис СК. Достаточно зайти на сайт, заполнить онлайн-форму, ввести в ее поля все необходимые данные. Оплатить страховку также можно дистанционно - в банк ходить не придется. Готовый полис вы получите на указанный при оформлении адрес электронной почты.

В условиях адаптивного карантина, который действует в 2021 году в Украине, многие медицинские учреждения, в числе которых и государственные, и частные клиники, предоставляют пациентам весь спектр услуг. Поэтому на эффективности медицинской страховки наличие COVID-19 практически не влияет. Наоборот, выведение многих услуг в онлайн позволило оптимизировать процесс взаимодействия всех сторон соглашения и упростить процедуру получения помощи.

Сегодня можно застраховаться не только по привычным всем рискам, но и оформить страховку от Коронавируса. Этот новый вид полиса позволит получить неотложную помощь при наступлении заболевания и существенно снизить нагрузку на бюджет больного