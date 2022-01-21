С 23 января на телеканале 1+1 стартует новый грандиозный сезон главного музыкального шоу "Голос страны", в котором суперзвезды в роли тренеров соревнуются за самых талантливых участников.

Записи всех выпусков программы можно будет эксклюзивно просматривать в видеобиблиотеке платформы Киевстар ТВ. Контент будет доступен всем пользователям Киевстар ТВ вне зависимости от уровня подписки.

Кроме того, во время прямых эфиров, которые стартуют весной, пользователи Киевстар ТВ смогут голосовать на платформе за своих фаворитов и приближать их к победе. Также во время каждого эфира пользователей платформы будет ждать бонус – возможность выиграть подписку на пакет "Premium HD" на три месяца.

Напомним, тренерами 12 сезона "Голоса страны" стали Потап, DOROFEEVA, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также попкоролева Оля Полякова. 12 сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Прошлый, 11 сезон проекта "Голос страны", вошел в ТОП-5 самых рейтинговых развлекательных талант-шоу года по основной аудитории 18-54 (50+).

Одним из преимуществ подключения сервиса онлайн-телевидения Киевстар ТВ является возможность просмотра контента с пяти различных видов устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров, а также для абонентов Киевстар без платы за интернет-трафик. В общей сложности на платформе находится более 300 телеканалов и 20 000 фильмов и сериалов.