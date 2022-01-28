В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "Об установлении Дня многодетной семьи". Следующим шагом народные депутаты ждут от Кабинета Министров Украины и Министерства социальной политики, принятия решений по организационной и финансовой поддержки многодетных семей и регионов, которые имеют лучшую демографическую динамику.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявила инициатор проекта постановления, народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

Она констатировала, что на сегодня в Украине проживают 370 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 1,3 млн детей. В то же время государственная помощь на воспитание каждого 3 и следующего ребенка в возрасте до 6 лет составляет лишь 1700 грн в месяц.

"Мы с вами осознаем, что это недостаточные средства для того, чтобы качественно прокормить, одеть, поддержать ребенка. И второй вопрос - а почему финансовая помощь осуществляется лишь к 6-летнему возрасту? А что, семилетний или восьмилетний или десятилетний ребенок не имеет права на поддержку от государства? Ведь эти дети также воспитываются в этой многодетной семье! Поэтому, констатируя эти социальные просчеты и упущения, мы считаем, что государство должно обратить внимание на многодетные семьи и в этих ключевых моментах их поддержать", — сказала Ирина Констанкевич.

Она отметила также, что поддержка многодетных семей должна стать приоритетом для государственной семейной политики. Ряд областей из года в год демонстрирует увеличение многодетных семей. В частности, лидерами по демографической ситуации являются Ривненская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Одесская области. Констанкевич отметила, что в рамках децентрализации часть преференций центральной власти в поддержку многодетных семей передана на местный уровень. Именно поэтому вторым важным вопросом является увеличение размера государственных субвенций на развитие тех регионов, в которых проживает больше всего многодетных семей.

"Правительство и Министерство соцполитики должны в первую очередь отметить на организационном, финансовом уровне поддержку именно тем областям, где демографическая ситуация самая лучшая. Поэтому постановление "Об установлении Дня многодетной семьи" является актуальным. Оно содержит информационный повод для разговора, но и в то же время предусматривает ряд организационно-финансовых мер, которые мы ждем от Минсоцполитики и правительства, которые неоднократно декларировали свою лояльность к семейным ценностям", — отметила Ирина Констанкевич.

Еще в ноябре 2021 года Женское движение "За майбутнє" собрало за "круглым столом" представителей многодетных семей Киевщины для обсуждения актуальных проблем и наработки предложений по их решению на местном и законодательном уровнях. В частности, участники мероприятия выступили с инициативой по установлению дня многодетной семьи Украины.