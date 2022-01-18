Осуществить детские мечты и помочь украинским детям реализовать свои способности призван всеукраинский "Марафон исполнения Желаний", который стартовал сегодня. Фонд Игоря Палицы "Только вместе", который вместе с другими общественными организациями инициировал акцию, одной из целей определяет объединение страны вокруг потенциала ее будущего. "Ведь пока наши дети верят в свои мечты, они верят в себя, а значит, готовы менять нашу страну к лучшему", — говорит руководитель Фонда Игоря Палицы "Только вместе" Екатерина Шкльода. По ее словам, уже 10 лет Фонд помогает детям Волыни найти свой путь в жизни, определить будущую профессию и реализовать собственные проекты. Теперь опыт будет распространен на всю Украину. Об этом говорится на официальной странице акции в сети Facebook.

"Мы — нация одаренных людей. И искренне хочется, чтобы талант каждого работал на сильное государство, на цветущее будущее нашего общества. Где каждый занимается своим делом. Общества, в котором труд человека станет фактором экономического развития страны, а не способом выжить в ней! Только вместе мы дадим нашим детям веру в их будущее!" — отметила Екатерина Шкльода.

Для участия в акции дети или их родители должны оставить заявку на [email protected] или на странице Марафона (https://www.facebook.com/MarafonZM). В заявке должен быть рассказ о мечте, для чего нужна та или иная вещь/услуга, а также фото или видео. Чем более подробным и ярким будет рассказ о том, как осуществление мечты поможет раскрыть свой талант, приблизиться к получению любимой профессии в будущем, самосовершенствоваться, тем больше шансов, что она будет осуществлена.

"О чем речь? К сожалению, в Украине много семей, у которых финансовые возможности ограничены. В этих семьях растут очень талантливые дети, которые, например, увлекаются рисованием, мечтают заниматься музыкой, осваивать компьютерные технологии, познавать что-то новое. Но не всегда родители способны приобрести ребенку музыкальный инструмент, краски, наборы для творчества. Или, например, микроскоп, если ребенок мечтает стать вирусологом и преодолевать будущие эпидемии. Получив соответствующую заявку с описанием мечты, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она осуществилась. Конечно, речь не идет о приобретении ноутбуков или какой-то техники, если она не связана с будущей профессией. Но если, к примеру, ребенок мечтает заниматься фотодизайном, качественный лицензионный Photoshop он может получить", — рассказала Екатерина Шкльода.

Фонд Игоря Палицы "Только вместе" реализует свои проекты уже на протяжении более 10 лет. Среди направлений деятельности Фонда — реализация проектов в области здравоохранения, стимулирования развития образования и науки (фонд регулярно поощряет научные, творческие и спортивные достижения учащихся и студентов), поддержка развития спорта, в том числе детского. В частности, в этом году по инициативе Фонда состоялся первый Всеукраинский детский футбольный турнир "Кубок единения-2021". Особое внимание Фонд уделяет программам материальной и юридической помощи людям, которые в этом больше всего нуждаются.