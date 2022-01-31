После многотысячных митингов инвесторов Аркады в течение 2020 года строительная компания Stolitsa Group приняла стратегическое решение о помощи инвесторам Аркады в достройке их объектов.

При содействии высшего руководства государства 7 апреля 2021 года был торжественно подписан Меморандум по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Данный документ подписали 12 сторон: Министерство внутренних дел Украины, Министерство развития общин и территорий Украины, Служба безопасности Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Киевская городская государственная администрация, модератор решения социальной проблемы на базе Центра защиты киевлян Молчанова В.Б., ООО "STOLITSA GROUP", ОО "Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", народный депутат Украины Дмитрий Исаенко, Финансовая компания "Гарант Капитал" и Домостроительная компания "Фундамент".

С сентября 2021 года за собственные средства компании Stolitsa Group (в порядке предварительного авансирования) было возобновлено строительство ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика", а с декабря 2021 года – и ЖК "Патриотика на озерах" (новое название ЖК "H2O"): https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

При этом, по результатам проведенного аудита, обнаружен дефицит средств на достройку объектов "Аркады" в размере 3 млрд 517 млн ​​грн. Для его покрытия Меморандумом был заложен следующий механизм достройки объектов Аркады – компании Stolitsa Group предоставляется право беспрепятственной застройки 5 земельных участков жилого массива Осокорки-Центральные в Киеве площадью 176 Га, а средства от продажи 10% площадей на данной территории передаются на достройку объектов Аркады.

Как известно, 21 декабря 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение о продлении срока аренды участка площадью 91 га на территории жилого массива "Осокорки-Центральные" до 2035 года, а 22 декабря 2021 аналогичное решение было принято относительно соседнего участка площадью 21 Га.

Таким образом, на сегодняшний день уже есть окончательные решения, не подлежащие обжалованию, относительно права застройки 112 га из 176 га, на которых в соответствии с условиями Меморандума должно осуществляться строительство нового ЖК "Н2О". Пока ожидаются аналогичные решения еще по трем земельным участкам общей площадью 64 Га.

Также, для сохранения природной зоны в Дарницком районе уже достигнуто компромиссное решение о создании наряду с новым жилым комплексом крупнейшего в Киеве Национального парка сохранения флоры и фауны "Осокорки" площадью более 300 Га: https://parkosokorky.com.ua/

Данное решение поддержано киевскими властями, экологическими организациями, учеными, местными жителями и киевлянами.

Для создания указанного современного парка будет использован опыт "Экопарка Фельдман" в городе Харьков (о чем уже подписана соответствующая договоренность) и лучший мировой опыт.

Итак, Меморандум о достройке объектов Аркады выполняется – все дома обязательно будут достроены, инвесторы получат свое жилье, а город не останется с десятками недостроев Аркады.

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