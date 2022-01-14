Компания METRO Украина призывает правительство отменить постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в пункт 414 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236", которое предусматривает государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.

В соответствии с постановлением №1236, на период действия карантина на такие категории продуктов, как хлеб, крупа гречневая, сахар, мука, макаронные изделия, молоко, масло подсолнечное, яйца, птица и масло предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, иных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю. При этом проект постановления не предусматривает переходного периода для его внедрения, что предоставило бы возможность для надлежащей подготовки отрасли ритейла к изменениям в регулировании. К тому же, изменения, предусмотренные проектом постановления, будут иметь непосредственное влияние на деятельность отрасли ритейла и ставят под угрозу дальнейшее бесперебойное обеспечение потребителей социально значимыми товарами, что критически важно в период пандемии.

"Оптовая бизнес-модель и операционные процессы нашей компании, соответствуют Lean-философии, дают нам возможность предлагать покупателям конкурентные цены на все товары нашего ассортимента, в том числе и на социально значимые. Кроме того, рынок ритейла в Украине сам по себе является чрезвычайно конкурентным, что стимулирует его игроков к постоянному совершенствованию своих предложений, – комментирует Елена Вдовиченко, директор METRO Украина. – Однако, государственное регулирование цен, к сожалению, возвращает нас к советским методам плановой экономики, что в свою очередь может привести к дефициту товара на полках магазинов. Кроме этого, сейчас рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен в основном ростом отпускных цен со стороны производителей, которые, в свою очередь, вынуждены повышать стоимость своей продукции из-за роста цен на энергоносители".

"После успешной отмены государственного регулирования цен на социальные товары в 2017 году, сегодня, к сожалению, мы возвращаемся к рудиментам прошлого, что противоречит законам рыночной экономики, – добавляет Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью METRO Украина. – Государственное регулирование цен может иметь действительно негативные последствия для украинской экономики, ведь продавать такие товары ритейла будет невыгодно, а значит, заказ у производителей могут уменьшаться, что, в свою очередь, может привести к остановке производств, потере рабочих мест, снижению налоговых поступлений в государственный бюджет".

Справка. METRO Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За 18 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании METRO Украина за 2020/2021 финансовый год (октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.) составил 790 млн. евро. METRO Украина входит в состав METRO.

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, что специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 17 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже на протяжении 8 лет подряд компания входит в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. Компания представлена в более чем 30 странах и предоставляет рабочие места более 95 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2020/21 финансовом году составил 24,8 млрд. евро.