Для людей, страдающих пристрастием к алкоголю, характерна потеря чувства меры при употреблении спиртного. В ситуациях, когда зависимый человек беспрерывно пьет алкогольные напитки в больших дозах больше трех дней подряд, ему сможет помочь только выведение из запоя (Киев).

Предлагаемая статья содержит всю основную информацию о запое, факторах, обусловивших его, симптоматике, вероятных последствиях. В тексте также даются рекомендации о том, куда стоит обращаться по поводу вывода из запоя киевлянам и жителям области.

Что такое запой

Запой является серьезной патологией, возникающей в результате многодневного приема алкоголя. Он чреват психическими и неврологическими расстройствами, а также заболеваниями физиологического типа.

Запой квалифицируется как психологическая алкогольная зависимость, при которой алкоголик утрачивает желание и способность прекратить употребление спиртного и снять синдром похмелья.

Причины запоя

Стимуляторами запойного состояния чаще всего становятся следующие факторы:

предрасположенность к алкоголизму

сильные стрессы, возникающие в результате проблем, конфликтов на работе или в семье

развитие психических расстройств, осложненных форм алкоголизма

ощущение неудовлетворенности жизнью, невозможность самореализации

Нередко в состояние запоя склонный к алкоголизму человек, попадает по причине общения с пьющими приятелями, которые настойчиво предлагают ему взяться за рюмку.

Признаки, симптомы и последствия запоя

Типичной для запоя является симптоматика в виде непреодолимого желания опохмелиться, головных болей, утраты аппетита и рвоты. У алкоголика наблюдается сбой сердечного ритма, повышается артериальное давление, он теряет способность ориентироваться в пространстве.

Координация движений у человека в состоянии запоя нарушается, у него наблюдается тремор (дрожь) рук и ног. В результате появления слуховых и визуальных галлюцинаций запойный алкоголик становится агрессивным и тревожным, нередко одержимым идеей суицида.

Если вовремя не выйти из запоя, вызывающего продолжительную и интенсивную интоксикацию организма, это состояние приведет к ряду опаснейших патологий:

заболевания ЖКТ – цирроз печени, панкреатит, язва, почечная недостаточность

болезни сердца и сосудов – инфаркт, гипертонии

нарушение функционала ЦНС – проявляется судорогами, эпилепсией, коматозным состоянием

дисфункция мозговой деятельности, приводящая к деменции (слабоумию).

Запой приводит к психозам, паническим атакам и белой горячке, сопровождающейся галлюцинациями.

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