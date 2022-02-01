Для людей, страдающих пристрастием к алкоголю, характерна потеря чувства меры при употреблении спиртного. В ситуациях, когда зависимый человек беспрерывно пьет алкогольные напитки в больших дозах больше трех дней подряд, ему сможет помочь только выведение из запоя (Киев).
Предлагаемая статья содержит всю основную информацию о запое, факторах, обусловивших его, симптоматике, вероятных последствиях. В тексте также даются рекомендации о том, куда стоит обращаться по поводу вывода из запоя киевлянам и жителям области.
Что такое запой
Запой является серьезной патологией, возникающей в результате многодневного приема алкоголя. Он чреват психическими и неврологическими расстройствами, а также заболеваниями физиологического типа.
Запой квалифицируется как психологическая алкогольная зависимость, при которой алкоголик утрачивает желание и способность прекратить употребление спиртного и снять синдром похмелья.
Причины запоя
Стимуляторами запойного состояния чаще всего становятся следующие факторы:
- предрасположенность к алкоголизму
- сильные стрессы, возникающие в результате проблем, конфликтов на работе или в семье
- развитие психических расстройств, осложненных форм алкоголизма
- ощущение неудовлетворенности жизнью, невозможность самореализации
Нередко в состояние запоя склонный к алкоголизму человек, попадает по причине общения с пьющими приятелями, которые настойчиво предлагают ему взяться за рюмку.
Признаки, симптомы и последствия запоя
Типичной для запоя является симптоматика в виде непреодолимого желания опохмелиться, головных болей, утраты аппетита и рвоты. У алкоголика наблюдается сбой сердечного ритма, повышается артериальное давление, он теряет способность ориентироваться в пространстве.
Координация движений у человека в состоянии запоя нарушается, у него наблюдается тремор (дрожь) рук и ног. В результате появления слуховых и визуальных галлюцинаций запойный алкоголик становится агрессивным и тревожным, нередко одержимым идеей суицида.
Если вовремя не выйти из запоя, вызывающего продолжительную и интенсивную интоксикацию организма, это состояние приведет к ряду опаснейших патологий:
- заболевания ЖКТ – цирроз печени, панкреатит, язва, почечная недостаточность
- болезни сердца и сосудов – инфаркт, гипертонии
- нарушение функционала ЦНС – проявляется судорогами, эпилепсией, коматозным состоянием
- дисфункция мозговой деятельности, приводящая к деменции (слабоумию).
Запой приводит к психозам, паническим атакам и белой горячке, сопровождающейся галлюцинациями.
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