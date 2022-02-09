На Ukrainian Fashion Week представили инновационную технологию проведения показов – PUSHKA Fashionverse.

Проект первого в Украине интерактивного цифрового мира для презентаций коллекций был создан в школе конструирования и пошива одежды PUSHKA School.

"Своим примером мы демонстрируем, что модная индустрия уже готова к переходу на другой уровень коммуникации. Используя иммерсивные технологии, зритель может участвовать в самом digital-показе, свободно перемещаясь в виртуальном пространстве и взаимодействуя с цифровой одежды", – рассказывает основательница PUSHKA School Ирина Красильникова.

PUSHKA Fashionverse существует в двух вариантах – полноценный VR-экспириенс со свободным перемещением и взаимодействием, и облегченная версия под мобильный устройства. Учитывая растущую популярность VR-гарнитур, создатели сделали PUSHKA Fashionverse доступным как под самый продвинутый Meta (Oculus) Quest 2, так и обычные "кардборды".

Сегодня в демо-варианте вселенной – коллекции студентов PUSHKA School, но разработчики планируют сделать платформу открытой для всех дизайнеров одежды.