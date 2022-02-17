У топ-менеджера, как правило, больше обязанностей, чем у других членов его команды. Как совместить работу и личную жизнь, преуспевая во всех сферах жизни? И как грамотно расставлять приоритеты в работе, чтобы процессы были налажены и помогали компании развиваться и увеличивать доход?

Подробно об этом рассказывает Сергей Сароян в Одессе на авторских бизнес-встречах. В статье мы рассмотрим основные принципы расстановки приоритетов и тайм-менеджмента для топа в крупной компании.

Как правильно расставлять приоритеты

Существует несколько критериев, по которым можно говорить о приоритетности той или иной задачи:

количество времени, которое необходимо потратить на решение задачи;

сложность/понятность задачи;

последствия от невыполнения задачи;

возможность делегировать задачу подчиненным;

значимость задачи и т.д.

Часто для расстановки приоритетов топ-менеджеры также используют различные методы и подходы.

ABC-анализ

Этот метод позволяет расставить задачи по степени их важности. Чтобы проанализировать все задачи, необходимо составить полный перечень задач (на неделю, на месяц, на год и т.д) и распределить их по трем колонкам:

А – самые важные дела, занимающие 15% от общего числа задач руководителя. Их значимость составляет 65%. Такие задачи, как правило, не делегируются другим исполнителям.

В – не важные дела, занимающие около 20% от общего количества задач. Их значимость составляет 20%. Эти задачи можно делегировать ответственным сотрудникам.

С – несущественные дела, занимающие около 65% от общего числа задач, их значимость равна 15%. Такие задачи можно делегировать любому сотруднику.

Задачи из категории А – самые важные и выполняются в первую очередь. Остальные задачи выполняются в соответствии с их значимостью. Однако важно понимать, что задачи из списка С также должны быть выполнены.

Не забывайте, что "важность" и "срочность" – это два разных понятия. При прочих равных критериях предпочтение отдается более важной задаче, нежели срочной.

Матрица Эйзенхауэра

Задачи разделяются на группы по срочности и важности:

А – Важно и срочно

В – Не срочно, но важно

С – Срочно, но не важно

D – Не срочно и не важно

Далее, опираясь на эти данные, выбирается очередность выполнения каждой задачи.

Не стоит выполнять в первую очередь те задачи, которые кажутся вам более интересными. Опирайтесь также на важность таких дел, советует бизнесмен Сергей Сароян. Одесса – город, где проходят тренинги автора, уже насчитывает более 70 тысяч предпринимателе. Вы также можете записаться на тренинг и примкнуть к их числу.

Советы для эффективного тайм-менеджмента

Составляйте список всех дел

Это поможет увидеть вашу загруженность и грамотно распределить время на все необходимые задачи.

Установите дедлайны для всего

Это необходимо для того, чтобы не откладывать часть задач "на потом".

Наблюдайте за своим биологическим ритмом

Зная время пика своей продуктивности, вы сможете внести в план те задачи, которые требуют более ответственного и внимательного подхода к решению.

Используйте полезные инструменты

Делайте записи в ежедневнике, используйте приложения в телефоне или таблицы в ноутбуке, чтобы отслеживать выполнение всех задач.

Будьте последовательны

Важно последовательно выполнять задачи в течение дня, выделяя 10 минут для того, чтобы перейти от одного дела к другому и сосредоточиться на нем. Если вы будете переключаться с задачи на задачу, это отнимет много сил и энергии. Следовательно, не приведет к необходимым результатам.

Запланируйте дни без созвонов и совещаний

В это время вы сможете заняться самыми приоритетными задачами

Выделяйте и дни для решения мелких задач, советует на своих встречах по бизнесу Сергей Сароян в Одессе.

Правила и техники эффективного тайм-менеджмента

Существует несколько техник организации своего временного пространства. В рамках этой статьи раскроем три техники. Вы можете выбрать наиболее подходящую для вас:

Правило 1-3-5

Согласно этому правилу, в день человек может совершить только 9 дел – одно из них самое приоритетное, еще три - чуть менее значимых и 5 не важных дел. Распланируйте все свои задачи на неделю или месяц в соответствии с этим планом и при необходимости подкорректируйте его под себя.

Без умения грамотно распределять свое время невозможно эффективно решать все имеющиеся задачи. На авторских тренингах, которые проводит бизнесмен Сергей Сароян в Одессе, подробно разбираются правила тайм-менеджмента для руководителей.

Правило Бейли или правило трех

Это правило предлагает выбрать на день всего 3 действительно важных задачи и сосредоточиться на них, не отвлекаясь на более мелкие дела.

Правило Чирилло

Этот метод считается одним из самых эффективных методов современного тайм-менеджмента. Он предлагает ставить таймер на 25 минут и, не отвлекаясь, решать задачу в течение этого времени. Далее выделить 5 минут на отвлечение от этой задачи и после заново приступить к ней еще на 25 минут.

Завершение

Разумеется, невозможно раскрыть полностью все подходы к планированию работы и тайм-менеджменту в рамках одной статьи. Более глубоко в этих вопросах поможет разобраться на бизнес-встречах Сергей Сароян. Одесса входит в список городов-участников сообщества Board, от этого города представлен 21 ментор и 100 участников.