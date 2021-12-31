31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера новогоднего "Вечернего Квартала". Зрители десятый год будут встречать Новый Год с кварталовцами, что для миллионов украинцев уже стало семейной традицией. Кроме политической сатиры, в новогоднем "Вечернем Квартале" будет много жизненных номеров, знакомых каждому из нас, а также музыкальных сюрпризов от популярных украинских и зарубежных звезд.

Изюминкой новогоднего выпуска шоу станут музыкальные сюрпризы от популярнейших украинских звезд и не только. MONATIK подарит новогоднюю версию своего зажигательного хита "Зажигай/JoMo", а также подготовит танцевальный атмосферный ролик вместе с "Вечерним Кварталом". Кто из актеров примерит на себя костюм елки – зрители узнают уже 31 декабря. А тренер "Голосу країни-12" и поп-королева Оля Полякова вместе с Олегом Винником эксклюзивно презентует общий дуэт "Длинноногое счастье".

Сюрпризы дуэтов и этом не закончатся, ведь DOROFEEVA и Мумий Тролль вместе исполнят популярный трек группы "Медведица", а Иван Дорн присоединится к песне "Карнавала.нет".

Также на сцене новогоднего "Вечернего Квартала" с музыкальными подарками появятся MOZGI, Тина Кароль, "Антитела" и София Ротару. Некоторые звездные гости не только споют, но и примут участие в юмористических номерах.

Поздравить украинцев с Новым годом присоединятся и актеры "Женского Квартала". В новогоднем "Вечернем Квартале" они покажут один из самых жарких своих номеров. Родители очень часто ходят на выступления своих детей. Мама решила поддержать и свою дочь, однако во время первого выступления в стриптиз-клубе. Но подобная поддержка немного смутила посетителей заведения.

"Что вы смотрите на меня? Вы номер смотрите!", – прокомментировала мама, которую сыграет Анастасия Оруджова.

На съемках новогоднего концерта было много представителей шоубизнеса, спорта и политики. Также в зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которых привлекли к участию во время одного из номеров.

Не пропустите новогодний "Вечерний Квартал" 31 декабря в 20:00 сразу после праздничного выпуска ТСН.