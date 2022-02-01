Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам января

Флагманский телеканал группы 1+1 media успешно начал год, став лидером среди всех каналов с долей 8,9% по аудитории 18-54 (50 тыс.+).

В частности, премьера 12 сезона главного вокального шоу "Голос страны" прошла с долей 15,0% и вошла в ТОП-3 лучших программ января. На втором месте в ТОП программ января - телепремьера новой части самой популярной украинской кинофраншизы "Скажене весілля-3". Фильм стал лучшей лентой месяца с долей 19,0%.

Кроме того, старт нового комедийного сериала "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95" стал лучшей премьерой дня. В понедельник, 31 января, зрители выразили свою приверженность к продукту долей телесмотрения в 9,6%. Около 1,6 млн наблюдали в первой серии за жизнью семьи, которая изменилась в один миг из-за проведения спиритического сеанса.

Также в течение января удерживали лидерство "Сніданок з 1+1" и Телевизионная Служба новостей (далее – ТСН). Традиционно вместе с утренним шоу просыпается вся страна, о чем свидетельствует средняя доля 14,7%, а главные события страны и мира зрители узнают благодаря ТСН, средняя доля которой составила 11,9%.

Напомним, что с телеканалом 1+1 украинцы традиционно проводят самые важные праздники и даты. Так, по результатам 31 декабря – 1 января 1+1 стал безусловным №1 среди всех телеканалов. 31 декабря канал продемонстрировал первенство по всем параметрам: доля телесмотрения по коммерческим суткам составила 16,5%, в прайме (20:00-25:00)– 19,4%. 1-го января телеканал 1+1 был лидером с долей 12,5%.

*Данные приведены по аудитории 18-54 (50 тыс.+), охват по аудитории 4+ (вся Украина)

06:00-26:00, Данные на 1 февраля, Overnight 2TSV

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели-Nielsen.