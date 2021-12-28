Сегодня в 19.30 в эфире ТСН на 1+1 зрители увидят вторую серию спецпроекта "На трьох" об особенностях празднования Рождества и Нового Года в разных странах. Ведущая ТСН Маричка Падалко, спецкорреспондент ТСН в Америке Ольга Кошенко и спецкорреспондент ТСН в Германии Наталья Фибриг поделятся яркими традициями и оригинальными лайфхаками тех стран, в которых они живут.

Зрители увидят три сюжета-видеоблога – от трех подруг, которые хоть и живут в разных концах света, но все равно находятся в предпраздничной суматохе. В сюжетах охватят топ-лист вопросов, которые обязательно требуют решения накануне праздников: подарки, декор и застолье.

Зрители узнают, как выбирают и дарят подарки в Украине, Америке и Германии: что в тренде этого года и какие моменты следует учитывать при выборе в каждой из стран. Интересно, что в Германии все подарки дарят с чеком, чтобы их можно было вернуть или обменять в магазине. Наталья Фибриг расскажет, почему это считается вполне нормальной практикой и какую интересную особенность на следующий день после Рождества можно наблюдать в Германии. Маричка Падалко поделится историями, как в ее семье поддерживают теплые традиции Рождества и веру в Святого Николая, а Ольга Кошеленко не только расскажет, как решают эти вопросы в США, но и приготовит сюрприз своим коллегам - соавторам спецпроекта.

Журналистки ТСН изучат вопрос, почему елку в Германии разбирают тогда, когда украинцы только ставят. Зрители увидят фантастический праздничный декор на улицах Нью-Йорка и узнают, что американцы делают дома на праздники. А Маричка Падалко покажет, как украшает дом на новогодние праздники и какие интересные технические устройства есть в ее домашнем арсенале.

В первой серии спецпроекта Маричка Падалко показала, как готовила львовский сырник к рождественскому столу, Ольга Кошеленко – сколько будет стоить приготовить традиционное оливье и селедку под шубой в США, а Наталка Фибриг – как на новогодние праздники немцы угощают гостей раклетами, которые те должны приготовить сами.

"На самом деле для праздника не существует никаких географических препятствий. Как и в реальной жизни, они будут созваниваться, рассказывать каждый о своих впечатлениях, обмениваться интересными смешными историями. Мы покажем зрителям, что для праздников и дружбы нет границ. Наоборот, узнав интересные особенности и традиции празднования Нового Года или Рождества за рубежом, мы можем добавить красок и оригинальности своим праздникам", — поделилась руководитель спецпроектов ТСН Ольга Кашпор.

Не пропустите предновогодний спецпроект ТСН 27-29 декабря в 19.30 только в ТСН на 1+1.