iPhone 13 или iPhone 12 – какую модель выбрать? Первый – функциональнее и с рядом новых функций, прошлое поколение дешевле. Но достаточно ли революционные изменения внес производитель в 2021 году, чтобы платить больше? Давайте разбираться в этом вопросе.

Изменения в дизайне, дисплее и начинке

Визуально новое поколение практически не изменилось, разве что челка стала короче, а сам смартфон тоньше. А вот дисплей, который занимает практически всю переднюю панель, получил значительные усовершенствования. Во флагманском iPhone 13 Pro частота обновления изображения выросла до 120 Гц. Более простые модели этим похвастать не могут, но и в них выросла яркость и контрастность, поэтому изображение выходит еще насыщеннее и реалистичнее (хоть после появления Айфон 12 казалось, что это невозможно). Сохранились знакомые с прошлого поколения функции – True Tone, цветовой охват палитры Р3.

Абсолютно новый процессор А15 Бионик на 50% мощнее своего предшественника из 12 поколения. Значительные усовершенствования получил графический процессор и система нейронного обучения Neural Engine. Во флагманских моделях вырос объем оперативной памяти до 6 гигабайт.

Выросло автономное время работы на 1,5-2,5 часов в зависимости от модели.

Обновления камерного модуля

Если вы покупаете смартфон для создания фото и видео контента, то вам однозначно нужен последний Айфон 13. Производитель значительно усовершенствовал и оптику, и программное обеспечение камерного модуля в новинке. Камеры улавливают больше света, поэтому превосходно снимают даже при недостаточном освещении. Улучшен был портретный режим. Появился кинематографический – со следящим автофокусом, который автоматически меняет масштаб при переходе от одного объекта к другому. Новые функции – макрофотография и голливудский формат записи видео ProRes, в котором можно снять даже полноценный рекламный ролик или документалку.

Цена вопроса

Большое значение при выборе играет цена. После выхода тринадцатого айфона стоимость двенадцатого сразу упала, это стандартная практика производителя. Разница между линейками довольно значительная. И это шанс вам приобрести яблочный смартфон за очень привлекательную сумму – если вы все же выберете модель 2020 года. Но если вы хотите все самое новое, мощное и неповторимое – вам стоит остановиться на iPhone 13 Pro Max. А купить его на самых выгодных условиях поможет интернет-магазин продукции Apple в Украине https://mcstore.com.ua/catalog/iphone/iphone_13/.