Антипиратская Инициатива "Чистое небо" подводит итоги 2021 года и рассказывает, что важного для формирования культуры потребления легального контента и борьбы с пиратским бизнесом было сделано в прошлом году.

Сотрудничество с государственными органами и международные партнерства

На протяжении 2021 года команда ИЧН вместе с адвокатами Smartsolutions тщательно работала над разработкой изменений в Уголовном кодексе Украины, рекламном законодательстве, касающиеся запрета размещения рекламы на пиратах, и концепции блокировки нелегальных ресурсов в интернете. Для реализации этих изменений Инициатива вступила в рабочие группы при комитетах ВРУ, и в 2022 году ожидает реальные сдвиги в правовом поле.

Важное событие для украинских правообладателей на международном уровне — летом первые четыре популярные нелегальные онлайн-кинотеатра, представленные от Украины, включили в международный "‎черный список" Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) благодаря плодотворному сотрудничеству ИЧН и Минэкономики. Наличие пиратского ресурса в международном блеклисте более убедительно в диалоге с рекламным рынком и брендами, которым не безразлична их репутация. Следующая цель ИЧН — перемещение сайтов из национального в международный список, а это более двух тысяч ресурсов.

В сентябре ИЧН начала новый этап сотрудничества с киберполицией. Организации подписали меморандум, который поможет объединить усилия по борьбе с пиратством и эффективнее развивать это направление. Инициатива уже провела для сотрудников киберполиции тренинг, в ходе которого помогла разобраться в актуальных инструментах защиты интеллектуальной собственности.

Чтобы поделиться своим опытом и кейсами по защите контента в интернете со всеми желающими, Инициатива в мае провела первый открытый вебинар. Кстати, ИЧН всегда готова помогать с вопросами по защите ИС — можно оставить соответствующий запрос на горячей линии "Против пиратства". Это проект, основанный Инициативой "Чистое небо", который сопровождают практикующие юристы, адвокаты и эксперты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, предоставляя бесплатные консультации правообладателям.

По мнению Вячеслава Миенко, руководителя Инициативы "Чистое небо", борьба с нелегальными ресурсами является одним из основных приоритетов для Украины — как для развития креативной индустрии внутри страны, так и для улучшения ее международного статуса, в частности — исключения Украины из Списка 301 Торгового представительства США, с которым ИЧН также ведет диалог.

Вячеслав Миенко: "‎2021 год был насыщенным и продуктивным для ИЧН. Мы усилили активность по разным направлениям, вели много результативных диалогов с игроками рынка, государственными органами, международными организациями. Я вижу, как в Украине формируется зрелое понимание того, что пиратство — это не просто "головная боль" сталкивающихся с ним правообладателей, а что его уровень определяет состояние и возможности развития экономики и, в конце концов, формирует репутацию Украины на международном уровне. И хотя еще много над чем нужно работать, я смотрю в будущее оптимистично и надеюсь, в этом году нам удастся воплотить все запланированное и объединить еще больше участников медиарынка".

Сообщество ИЧН растет

В 2021 году семь игроков рынка присоединились к Инициативе. Это крупные производители контента и медиагруппы FILM.UA Group и Star Media, национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV, украинский мультиспортивный канал XSPORT, платформа по анализу видеоконтента Wantent, OTT-платформа YouTV, рекламная экосистема Admixer Advertising. Теперь сообщество насчитывает 22 игрока рынка медиа и рекламы, активно отстаивающих защиту прав интеллектуальной собственности.

В конце года ИЧН организовала оффлайн-встречу с участниками и партнерами, где Вячеслав Миенко поделился результатами года и планами на 2022 год. ИЧН будет и дальше расширять сообщество и продолжает принимать заявки о вступлении от всех, кому важно очистить медиапространство от воров контента.

Сотрудничество с рекламным рынком

В июле "‎Чистое небо" и IAB Украина объединили усилия по уменьшению рекламы на пиратских сайтах и ​​защите репутации брендов, подписав Меморандум о партнерстве. К этому времени организации уже запустили совместный проект — серию гайдов для рекламодателей, которые помогают систематизировать подходы и инструменты для избежания сотрудничества с нелегальными ресурсами. Первый был посвящен защите видеоконтента, второй — защите изображений, и третий гайд — международному "черному списку" WIPO Alert. Результатом такого проекта партнеры видят усиление сотрудничества между правообладателями и рекламным рынком, снижение объема рекламы на пиратских ресурсах, а значит, и уменьшение их финансовых поступлений, а также развитие культуры рекламного рынка в целом.

Мониторинг и блокировка нелегальных ресурсов

Благодаря работе Центра мониторинга контента, отслеживающего и блокирующего ресурсы с краденым аудиовизуальным контентом по всем направлениям, за год удалось заблокировать:

– 4 нелегальных приложения в GooglePlay и SmartTV (проверено 445);

– 156 плейлистов, нелегально транслирующих каналы участников ИЧН (проверено 2582);

– 398 объявлений на OLX об установке пиратского ПО (проверено 5058).

Также Центр зафиксировал 8 правонарушений со стороны украинских и иностранных OTT-сервисов, по которым подано 8 жалоб в VISA и Mastercard, 7 жалоб о блокировке платежной системы для сервиса было удовлетворено. Проверены 1453 ISP-провайдера, но только 3 из них были причастны к правонарушениям и получили статус "пират".

Николай Фаєенгольд, заместитель руководителя Инициативы "Чистое небо", отмечает: "Оценивая результаты прошлого года, очевидно эффективным является использования альтернативных методов в борьбе с пиратством, таких как блокировка платежных систем и счетов в банках. Мы зафиксировали существенное снижение фактов пиратства в отношении правообладателей, использовавших эти методы, ведь основная мотивация воров — это обогащение, и любые действия, связанные с блокировкой средств, наносят наибольший ущерб нелегальному бизнесу. Несмотря на это, есть группа пиратов, нацеленная на другие вещи, для которых финансовые доходы не являются приоритетом. Я уже говорил, что такие пираты связаны со страной-агрессором, а их ресурсы хостятся на территории Российской Федерации. Мы ожидаем, что в этом году государство предпримет дополнительные шаги в направлении информационной безопасности и заблокирует распространение этих сервисов в Украине, поскольку мы видим, что пиратство локального продукта становится инструментом популяризации запрещенного контента в нашей стране".

Вовлечение молодежи в культуру потребления легального контента

Весной ИЧН реализовала социальный проект — конкурс для молодежи "Смотри легально". К участию приглашали активную творческую молодежь, неравнодушную к развитию креативной индустрии. Одной из задач конкурса было актуализировать, насколько важно, чтобы авторы непременно получали вознаграждение за свою работу. И что для этого нужно поддерживать легальный контент. В жюри конкурса были задействованы участники "Чистого неба", представители USAID и креативных агентств. Победители конкурса получили возможность учиться бесплатно на одном из курсов 1+1 media school.

В продолжение проектов для молодежи "‎Чистое небо" стала партнером Европейського молодежного парламента в Украине и способствовала привлечению молодых людей к поиску решений для уменьшения пиратства. На проходившей в конце июля национальной сессии ЕМП молодые участники представили рекомендации для улучшения защиты интеллектуальной собственности на уровне европейских государств.

В 2022 году Инициатива "Чистое небо" поставила не менее амбициозные задачи на пути к укреплению защиты интеллектуальной собственности в Украине. В частности, это реализация уже упомянутых законодательных изменений, сотрудничество с киберполицией и СБУ в сфере противодействия незаконному распространению медийного контента, привлечение органов прокуратуры к активной борьбе с пиратством в рамках уголовных производств, наполнение международного блеклиста WIPO ALERT Database, обмен опытом с иностранными антипиратскими организациями. В общем, делать все для того, чтобы свести пиратство к минимуму как бизнес и явление.